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Спецпредставитель Китая посетит Россию и Украину

МИД Китая: спецпредставитель КНР Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию и Украину

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Александр Вильф/РИА Новости

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в марте посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин на брифинге, передает РИА Новости.

Как рассказала дипломат, его поездка начнется со 2 марта. В рамках нее он посетит штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Цель визита Ли Хуэя в эти страны — помощь в политическом урегулировании конфликта на Украине, подчеркнула Мао Нин.

До этого Пекин обвинил Вашингтон в использовании методов экономического принуждения и запугивания в связи с введением санкций против китайских компаний под предлогом их связей с Россией.

26 февраля сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном ситуацию на Украине.

Ранее посольство КНР заявило, что Пекин занимает «объективную и справедливую» позицию по вопросу конфликта на Украине.

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