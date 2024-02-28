В МИД РФ оценили угрозы посла Литвы в Швеции «нейтрализовать» Калининград

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта РФ и НАТО является элементом информационной войны.

Захарова подчеркнула, что у посла нет полномочий для подобных заявлений, такие полномочия есть только у главы государства, министра обороны или министра иностранных дел.

«Ни конкретно этот человек (Линкявичюс. — «Газета.Ru»), ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления. Опять же - элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа», — отметила Захарова.

До этого Захарова говорила, что для содействия урегулированию ситуации на Украине Запад должен прекратить поддержку Киеву.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.