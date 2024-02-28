В статье New York Times о деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на Украине есть неочевидный посыл, считает военный обозреватель Влад Шлепченко. В материале подчеркивается нежелание управления идти на обострение отношений с Россией, а виновными выставляются украинские политики, заявил он в беседе с Tsargrad.tv. По его мнению, это можно расценивать как закладку фундамента для будущего налаживания отношений.

По словам эксперта, в статье просматриваются новые детали во взаимоотношениях России и Запада. В частности, из нее следует, что это не американцы шли на обострение, а украинцы их «соблазнили русскими секретами».

«А так-то ЦРУ – котятки, боялись идти на обострение с Россией. Забавный момент. Гипотетически закладка фундамента под новый раунд «нормализации» отношений с Москвой <…>», – заявил военный обозреватель.

Напомним, NYT написал о создании на территории Украины 12 секретных военных баз ЦРУ. Подчеркивается, что ведомство снабжает Киев данными для ракетных ударов. По мнению экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, статья свидетельствуют о желании Запада склонить украинского президента Владимира Зеленского к миру. Ее публикацией создается повод заподозрить главу государства и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы.

Ранее Илон Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.