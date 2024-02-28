В посольстве РФ указали на желание США дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборами

В посольстве РФ в США заявили, что Вашингтон намерен дестабилизировать обстановку в России перед президентскими выборами. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале посольства.

В посольстве указали на русофобскую истерию, нагнетаемую американскими властями. Дипломаты считают, что с помощью нее США хотят дестабилизировать ситуацию в РФ накануне президентских выборов.

Кроме того, российское диппредставительство уличило Вашингтон в «двуличных подходах» по вопросам правозащитной тематики.

«Взывая к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, здесь стыдливо замалчивают собственные прегрешения и изъяны. Среди них: полицейский произвол, расовая дискриминация, многочисленные случаи ненависти на религиозной почве, агрессивное навязывание неолиберальной повестки», — говорится в сообщении.

До этого в Общественной палате РФ представили обновленную версию «Золотого стандарта» наблюдения за выборами президента и презентовали новый информационно-аналитический доклад Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг).

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».