Американский журналист Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина

Американский журналист Такер Карлсон допустил, что Украина может быть причастна к смерти Алексея Навального в колонии. Об этом он заявил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, передает РИА Новости.

«Они убили дочь (Александра) Дугина... Да, это возможно», — сказал Карлсон, отвечая на слова журналиста, который заявил, что за смертью Навального могут стоять украинцы, так как им это выгодно в рамках конфликта с Россией.

Свою версию о том, как Украина может быть причастна к произошедшему, он не высказал.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Московской области. По данным ФСБ, его организовали украинские спецслужбы.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля 2024 года он почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Тело Навального вернули семье на 9-й день после сообщения о его смерти.

Ранее в ГУР Украины заявили, что Навальный умер из-за тромба.