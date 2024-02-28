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Республиканцы США назвали исходом конфликта на Украине переговоры

Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине переговоры

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Jacquelyn Martin/AP

Все больше сенаторов-республиканцев считают, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами с Россией. Об этом пишет Politico.

По данным газеты, еще несколько месяцев назад такая позиция среди американских законодателей была непопулярна, но сейчас шансы на успех Украины в противостоянии с Россией расцениваются как маловероятные.

Сенатор от Флориды Марко Рубио заявил изданию, что в текущей ситуации необходимо признать, что украинский конфликт должен закончиться мирным путем. Сенатор от штата Огайо Ди Вэнс отметил, что на некоторый срок образовалась «патовая ситуация». При этом он надеется, что «Украина сможет сохранить свою страну» по итогам противостояние с Россией.

При этом, как напомнили журналисты, власти США до этого неоднократно заявляли, что вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта должен быть решен, исходя из позиции Киева.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии.

Ранее Зеленский оценил ближайшее будущее Украины.

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