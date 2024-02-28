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В Госдуме прокомментировали заявление Макрона об отправке на Украину войск Евросоюза

Володин напомнил желающему ввести войска на Украину Макрону об участи Наполеона

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Reuters

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину войск Евросоюза. Соответствующий пост под названием «Макрон — Наполеон» опубликован в Telegram-канале спикера Госдумы.

«Макрон забыл, как несколько лет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, говорил, что Бонапарт «не считался с потерями», но с тех пор страна «ставит человеческую жизнь превыше всего», — написал Володин.

По его мнению, за время президентства Макрона во Франции возникло много проблем: стагнация экономики, протесты желтых жилетов и фермеров, геополитические поражения в Африке и тд.

Спикер Госдумы уверен, что из-за этих и многих других неурядиц французы не поддерживают Макрона, об этом свидетельствует его низкий рейтинг.

Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну, добавил Володин.

По его словам, прежде чем выступать с громкими заявлениями, Макрону следует вспомнить, чем это закончилось для Наполеона Бонапарта и его солдат.

На этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

По данным «Страна.ua», президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил заявление главы Франции о возможной отправке западных войск на Украину

Ранее политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.

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