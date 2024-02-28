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Небензя осудил «налеты» США на сражающуюся с ИГИЛ* армию Сирии

Небензя: США наносят авиаудары по позициям борющейся с ИГИЛ сирийской армии

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Нина Падалко/РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американская авиация наносит удары по сирийским войскам, которые сражаются с боевиками группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ), сообщает ТАСС.

По словам Небензи, целями воздушных ударов США стали объекты и позиции правительственной армии Сирии, расположенные в восточной части страны. Именно там, подчеркнул российский дипломат, сирийские военные ведут упорную борьбу с недобитыми боевиками «Исламского государства», которым США, несмотря на свои заявления, на деле обеспечивают опеку и покровительство.

Небензя заявил, что Россия решительно осуждает продолжающиеся американские налеты на Сирию и считает их грубейшим нарушением суверенитета арабской республики и базовых норм международного права.

Ранее сообщалось, что террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

*   организация запрещена в России
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