Байден побеждает на праймериз в Мичигане

На первичном голосовании за кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Мичиган побеждает нынешний президент Джо Байден. По данным CNN, он набрал более 78,5% голосов избирателей после обработки 10% бюллетеней, в то время как его соперник Дин Филлипс получил менее 3%.

Fox News также прогнозирует победу Байдена, сообщая о его 79% поддержке после обработки 14% бюллетеней, в то время как Филлипс не смог преодолеть отметку в 3%.

На следующих выборах президента США, запланированных на ноябрь 2024 года, за выдвижение кандидатом от Республиканской партии борются Дональд Трамп и Никки Хейли.

В то же время Джо Байден также выразил намерение переизбираться от Демократической партии.

До этого стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, побеждает на праймериз в штате Мичиган. До этого Трамп в своей предвыборной речи заговорил о «возмездии» своим политическим оппонентам после победы. Он отметил, что сумеет «вернуть страну». По словам Трампа, для «тяжело работающих американцев» 5 ноября станет новым «днем освобождения».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.