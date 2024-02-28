В США сообщили о победе Трампа на праймериз в Мичигане

Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, побеждает на праймериз в штате Мичиган. Это следует из прогнозов американских телеканалов CNN и Fox.

По информации Fox News, Трамп по итогам обработки 15% бюллетеней набрал 65,6%, а его единственная соперница в борьбе за республиканскую номинацию, Никки Хейли, — 30,2%. При этом CNN сообщает, что экс-глава Белого дома по итогам обработки 10% бюллетеней набрал 64,5%, Хейли — 31,3%. Эти два СМИ прогнозируют победу Трампа.

25 февраля стало известно, что Трамп одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина.

До этого Трамп в своей предвыборной речи заговорил о «возмездии» своим политическим оппонентам после победы. Он отметил, что сумеет «вернуть страну». По словам Трампа, для «тяжело работающих американцев» 5 ноября станет новым «днем освобождения».

В начале февраля Хейли заявляла, что проход Трампа на выборы президента США приведет к победе демократов. По ее словам, политик как кандидат на выборах не сможет победить действующего американского президента Джо Байдена.

Ранее Трамп пообещал «уволить» Байдена.