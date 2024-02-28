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Турецкий политик заявил о неэффективности западных санкций против России

Турецкий политик Сель: западные санкции мало что значат для России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Турецкий политик, глава национального клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унверь Сель заявил, что западные санкции мало что значат для России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Селя, который находится в Москве на конгрессе Международного движения русофилов, несмотря на значительное усиление санкций они мало что значат для России и российского народа. Турецкий политик отметил, что он не заметил в российских городах последствий санкций. Он подчеркнул, что, посетил много торговых центров и магазинов и сделал вывод о том, что Россию санкции не затронули.

Сель заявил, что российские производители своей продукцией заменили товары ушедших их страны западных компаний. Кроме того, импортная продукция благодаря параллельной торговле продолжает на полках российских магазинов.

Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил, что Европейский союз намерен принять 14-й пакет антироссийских санкций в июне.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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