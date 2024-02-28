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Россия призвала не поддерживать проект резолюции США в Совбезе ООН по Газе

Небензя: Россия призывает Совбез ООН не поддерживать резолюцию США по Газе

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РИА «Новости»

Россия призывает Совет Безопасности (СБ) ООН не поддерживать проект резолюции США по сектору Газа. Об этом на заседании Совбеза всемирной организации заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

По его словам, предложенный американской стороной альтернативный проект ближневосточной резолюции не содержит призыва к прекращению огня и «нацелен на расширение зонтика ООН» для операции Израиля в секторе Газа. Этот документ является ничем иным, как «еще одной лицензией» на ликвидацию мирных палестинцев, которую Соединенные Штаты «вознамерились выдать» еврейскому государству, подписав под ней на этот раз СБ ООН», отметил постпред.

«Призываем членов совета не поддерживать это деструктивное начинание», — добавил он.

20 февраля США в третий раз воспользовались своим правом вето, отказавшись от принятия резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН.

Предложенный Алжиром проект резолюции получил поддержку от 13 членов Совбеза всемирной организации, при этом Великобритания воздержалась от голосования. В тексте резолюции содержались требования о немедленном гуманитарном прекращении огня, соблюдение которого должно быть обязательным для всех сторон конфликта, а также освобождение всех заложников без каких-либо предварительных условий.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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