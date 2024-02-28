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Зеленский прибыл в Албанию

Глава МИД Албании Хасани сообщил, что в страну прибыл Зеленский

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил глава албанского МИД Игли Хасани.

«Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране», — написал министр в соцсети X.

В эту европейскую страну глава украинского государства прибыл с неанонсированным визитом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse, Зеленский намерен встретиться с несколькими региональными лидерами в рамках саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», который пройдет 28 февраля в столице Албании Тиране.

На прошлой неделе премьер-министр Албании Эди Рама заявлял, что Зеленский в ближайшее время может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, она может состояться на саммите стран Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине.

Турецкий лидер получил приглашение на саммит во время визита в Анкару главы албанского кабмина. Эрдоган принял это приглашение, сообщал Рама.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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