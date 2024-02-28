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В Конгрессе США растет уверенность, что конфликт на Украине решится диалогом

Politico: все больше конгрессменов видят диалог решением конфликта на Украине

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J. Scott Applewhite/AP

В США растет количество конгрессменов, которые считают, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо завершать путем переговоров с Россией. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на опрошенных ею законодателей.

По данным издания, несколько месяцев назад такая точка зрения была непопулярной, но сейчас все больше законодателей склоняются к тому, что переговоры являются наиболее вероятным сценарием вне зависимости от поставок Соединенными Штатами военной помощи Киеву..

«Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров.», — заявил изданию заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио (республиканец от Флориды).

Он добавил. что вопрос заключается лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния.

Республиканец от штата Огайо, сенатор Джей Ди Вэнс, выразил надежду, что диалог приведет к какому-то урегулированию, при котором Украина сможет сохранить свою страну.

Журналисты отметили, что подобные заявления отражают позиции многих представителей Республиканской партии США, которые к тому же считают, что шансы Украины на победу в этом конфликте невелики.

До этого лидер демократического большинства в сенате американского конгресса Чак Шумер заявил, что прекращение оказания Соединенными Штатами военной помощи Украине приведет к ее поражению.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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