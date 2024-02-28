В Чехии назвали сроки введения ЕС 14-го пакета санкций против России

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски в беседе с «Известиями» заявил, что ЕС намерен принять 14-й пакет антироссийских санкций в июне.

«Новые санкции могут быть введены в начале июня», — сказал он.

По словам политика, речь идет о целевых мерах против конкретных секторов экономики РФ.

«Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами (ЕС)», — добавил он.

Как заявил в разговоре с изданием депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич, очередной пакет санкций против Российской Федерации могут принять до выборов в ЕП, которые будут проходить с 6 по 9 июня.

23 февраля Совет Евросюза официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения попали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.