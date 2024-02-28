В Белом доме заявили, что Украина продолжит терять территории без помощи США

США считают, что Украина в ближайшие месяцы продолжит терять территории без новой помощи Вашингтона. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Без поддержки (Украины. — «Газета.Ru») со стороны США через месяц или два весьма вероятно, что русские добьются еще большего территориального преимущества», — сказал он.

По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют занимаемые ими территорий не только на востоке, но и на южном направлении.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что если Украина не получит дополнительной помощи от Запада, то существует высокий риск потерять Купянск и Харьков.

До этого отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков говорил, что российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.