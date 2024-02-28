Французский политик назвал заявления Макрона об Украине объявлением войны РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск европейских стран на Украину является объявлением войны России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, страны Запада хотят эскалации украинского конфликта.

«Когда Макрон заявляет, что направит (на Украину) ракеты дальнего действия, а также сухопутные войска – это уже не эскалация, это война. Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну – как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы – это называется мировая война», — сказал Филиппо.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.