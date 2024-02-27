В Аргентине запретят использовать инклюзивный язык в документах

Официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что Хавьер Милей запретит использовать в документах гендерно-нейтральный язык. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Адорни, действия по запрету инклюзивного языка и гендерного разнообразия в административной части ведутся по поручению Милей.

В июле 2021 года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта «пол» значок «Х» тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

Основная цель инициативы – гарантировать право на гендерную идентичность людей, не воспринимающих себя женщинами или мужчинами.

«Я надеюсь, что это приведет нас к тому дню, когда никто больше не поинтересуется – мужчина это, женщина или кто-то еще. Это то, чего мы действительно должны достичь. Какое значение имеет для государства знание сексуальной ориентации своих граждан?», — заявил бывший президент Аргентины Альберто Фернандес в рамках подписания законопроекта.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.