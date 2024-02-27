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Оппозиция Армении заявила о планах Еревана на нейтралитет

Sputnik Армения: оппозиция заявила о стремлении Еревана к нейтралитету

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Sergei Grits/AP

Оппозиционный армянский депутат и лидер фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян поделился информацией, согласно которой в новой конституции страны будет закреплен статус нейтральной державы. Слова политика передает издание «Sputnik Армения».

По словам Мамиджаняна, основной закон может запретить стране вступать в любые альянсы и союзы. При этом депутат выразил надежду, что нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян не сможет довести до конца инициированный им же процесс изменения Конституции.

Он подчеркнул, что слухи о внеблоковом статусе Армении «висят в воздухе».

До этого Армянская апостольская церковь назвала крайне сомнительной инициативу премьер-министра Пашиняна о внесении изменений в конституцию страны.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном в данный момент «немыслим».

Ранее в РФ усомнились в нейтралитете Швейцарии.

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