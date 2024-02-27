Военный эксперт рассказал, как Украина задействует наемников из Польши и Франции

На Украине уже давно находятся военные из Польши, Франции и «персонажи из стран Ближнего Востока», заявил военный специалист, публицист и историк Александр Широковед. Они отвечают за интеллектуальную работу – обслуживают зенитно-ракетные комплексы, улучшают координацию дронов и беспилотников, производят расчеты, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке на Украину войск стран ЕС, Широковед подчеркнул, что это приведет к дальнейшей эскалации боевых действий.

«В случае присутствия западных военных Москва может применить тактическое ядерное оружие. В отношении ВСУ, Киева это абсолютно недопустимо, но когда там будут иностранные войска, то удары возможны», – считает военный специалист.

Полностью исключать отправку военных из ЕС на Украину не стоит, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его мнению, всегда остается вероятность, что шум поднимается не просто так.

«Потенциально, возможно, определенные страны Европы в рамках двусторонних соглашений с киевским бандеровским режимом отправят свои войска на выручку Украине», – заявил он, подчеркнув, что Россия рассмотрит подобные действия со стороны Запада как законную военную цель.

Напомним, накануне Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. После этого в России заявили о возрастающем риске прямого столкновения с НАТО, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Политолог ранее объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.