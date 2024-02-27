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Депутат Европарламента прокомментировал слова Макрона об отправке военных ЕС на Украину

Депутат ЕП Бек: своим заявлением Макрон прощупывает почву и ждет реакции

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Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных ЕС на Украину — не что иное как «прощупывание почвы» по этому вопросу. Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал член Европейского парламента (ЕП) от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

«Он открывает дебаты, следуя определенному паттерну. Два года назад многое из того, что уже сделали в рамках [военного конфликта] на Украине, даже не обсуждалось бы», — сказал Бек.

По мнению парламентария, нынешние заявления по этому вопросу не следует считать последними, за ними последуют и другие.

Бек пояснил, что Макрон таким образом изучает реакцию на инициативу политического истеблишмента и общества, при этом выразил мнение, что в итоге большинство стран ЕС откажутся от оправки своих военнослужащих на Украину.

«Если он все же это сделает, то речь пойдет не о передовой, а о заднем плане. Если немцы когда-то на это пойдут, то сделают это под эгидой Евросоюза. Германия, в отличие от Франции, никогда не осмелится действовать в одиночку. Но я сомневаюсь, что и Франция на это пойдет», — заявил Бек.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада на встрече в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

Ранее в Польше раскрыли, будут ли отправлять войска на Украину.

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