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В реестр террористов и экстремистов внесен экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков*

Росфинмониторинг внес политика Гудкова в реестр террористов и экстремистов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) внесен в список террористов и экстремистов Росмониторинга. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Гудков родился в 1956 году в городе Коломне Московской области. Путь в политику начал в 2002 году, одержав победу на довыборах в Государственную думу от Коломенского 106-го округа (Юго-Восток Подмосковья), набрав 45% голосов избирателей.

В Госдуме III созыва входил в состав депутатской группы «Народный депутат», был заместителем председателя Народной партии РФ.

Далее избирался в Госдуму в 2003, 2008 и 2011 годах.

В 2012 году лишен депутатского мандата Госдумы по обвинению в коммерческой деятельности, противоречащей статусу депутата. Сам он связывал эти события со своей оппозиционной деятельностью.

10 февраля 2023 года включен Минюстом в список иноагентов.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов экс-ведущего НТВ Киселева.

*  признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов
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