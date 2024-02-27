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Россия предлагает помощь в йеменском урегулировании

Лавров заявил, что Россия хочет принять участие в йеменском урегулировании

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Россия хочет принять участие в йеменском урегулировании, что включает в себя все вопросы вокруг гражданской войны в Йемене и конфликта в Красном море. Об этом на встрече с йеменским коллегой Ахмедом бен Мубараком заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Ваша страна переживает очень непростой период в очередной раз. Мы заинтересованы в том, чтобы оказать содействие в преодолении имеющихся трудностей, добиться урегулирования и продолжать наши двусторонние отношения и сотрудничество по региональным и международным делам», — заявил Лавров на встрече с бен Мубараком, который прибыл в Москву.

Ахмед бен Мубарак представляет интересы международно-признанного правительства Йемена, одновременно будучи премьер-министром страны. Гражданская война в Йемене продолжается на протяжении уже 9 лет.

С 2 октября 2022 года, после того как власти Йемена и мятежники из движения «Ансар Аллах», которые контролируют столицу и значительную часть бывшего Северного Йемена, не смогли достичь соглашения о мире, между тем, продолжается хрупкое затишье.

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом бен Мубараком ситуацию в регионе.

Ранее Лавров обсудил украинский конфликт с замглавы МИД Китая.

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