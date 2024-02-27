Байден боится, что США могут вернуться в прошлое

Президент США Джо Байден заявил, что боится возвращения страны прошлое, если Дональд Трамп одержит победу на выборах президента. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Это парень, который хочет вернуть нас в прошлое. Он хочет вернуть нас в прошлое в решении «Роу против Уэйда» (решение Верхновного Суда США о праве женщин на аборт. — «Газета.Ru»). Он хочет вернуть нас в прошлое по целому ряду вопросов, по которым у США на протяжении 50-60 лет была твердая позиция», — сказал Байден.

До этого предвыборный штаб Дональда Трампа обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот «преследует» бывшего президента США до границы с Мексикой, тем самым пытаясь снять с себя ответственность за крупнейший иммиграционный кризис.

В штабе Трампа отметили, что Байден в последнюю минуту предпринял неискреннюю попытку преследовать Трампа до границы с Мексикой. Но это не поможет нынешнему президенту, так как граждане страны прекрасно знают, что именно Байден единолично несет ответственность за худший иммиграционный кризис в истории США и последовавший за ним взрыв преступности среди мигрантов, который затронул все американское общество.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.