В США оценили влияние палестино-израильского конфликта на мировую экономику

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не фиксирует влияния обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, с октября 2023 года обязательства США по поддержке мировой экономики определяют действия Вашингтона в ответ на конфликт на Ближнем востоке.

До этого член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес раскритиковала вето США на резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа и призвала Вашингтон остановить помощь Израилю.

До этого США в третий раз воспользовались своим правом вето, отказавшись от принятия резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН.

Предложенный Алжиром проект резолюции получил поддержку от 13 членов Совбеза, при этом Великобритания воздержалась от голосования. В тексте резолюции содержались требования о немедленном гуманитарном прекращении огня, соблюдение которого должно быть обязательным для всех сторон конфликта, а также освобождение всех заложников без каких-либо предварительных условий.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.