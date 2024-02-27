Лавров призвал не придавать особого значения конференциям во Франции

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров после встречи лидеров Европейского союза по Украине в Елисейском дворце заявил, что не нужно «придавать особого значения» конференциям в Париже. Его слова передает ТАСС.

«Не стоит придавать особого значения конференциям в Париже», — сказал он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым поражение российских войск для того, чтобы Европа была в безопасности. Также французский лидер утверждал, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения.

Глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала Макрона из-за его высказываний о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину, подчеркнув, что он «играет в полководца».

Ранее во Франции ужаснулись словам Макрона об отправке войск на Украину.