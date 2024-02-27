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МИД РФ рассказал, как Запад может содействовать урегулированию на Украине

МИД РФ: для содействия урегулированию Запад должен прекратить поддержку Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для содействия урегулированию ситуации на Украине Запад должен прекратить поддержку Киеву. Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.

»Россия войны не начинала, она стремится ее завершить и предпринимает для этого вынужденные, но решительные действия, включая проведение СВО», — заявила Захарова.

По ее словам, урегулированию противоречий «США и их сателлиты» могут поспособствовать, полностью прекратив поддержку украинского режима и удовлетворив «законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении».

До этого Захарова оценила оговорку премьера Канады, который заявил, что «Россия должна победить».

«Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем», — написала она.

Как отмечает RT, Захарова призвала Трюдо «без покаяния» к победе России «не примазываться».

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

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