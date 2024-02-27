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Захарова высказалась о заявлении стран G7

Захарова: заявление G7 наполнено русофобией и клеветой

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MFA Russia/Global Look Press

Заявление стран G7 по итогам саммита 24 февраля «пронизано русофобией и наполнено клеветой». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с публикацией документа стран «Большой семерки» 24 февраля.

«Так называемая «Группа семи», объединяющая враждебные Российской Федерации государства, выступила с очередным политизированным и предвзятым коммюнике, намеренно приурочив его ко второй годовщине начала специальной военной операции (СВО) России. Положения этого документа пронизаны русофобией и наполнены клеветой», — говорится в комментарии.

До этого страны Большой семерки (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) пообещали продолжить оказывать санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать стране в обходе ограничительных мер.

Ранее МИД РФ назвал дезинформацией заявление Совета НАТО-Украина.

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