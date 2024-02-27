Заявление Совета НАТО-Украина, сделанное по случаю второй годовщины старта специальной военной операции (СВО), является стандартным примером антироссийской пропаганды и дезинформации. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

»Россия вновь обвиняется во «вторжении», «незаконной аннексии» Крыма, «интервенции» в Донбассе», — подчеркнула она.

По мнению дипломата, западные структуры вновь «все представили в ложном свете».

Как отметила Захарова, России пытаются приписать «попытки подорвать государственность Украины», хотя удар по государственности республики был изначально нанесен начатым и поддержанным Западом госпереворотом.

«Не Россия, а пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 г. националистический режим стал разрушать страну», — утверждает представитель внешнеполитического ведомства.

До этого спикер Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что лидеры ЕС показывают приверженность политике поддержки Украины после падения Авдеевки и задержки помощи от США. Но Европа все глубже втягивается в украинскую авантюру, где ее ждут лишь расходы и разочарования.

Ранее на Западе заявили, что не верят в «планы» России атаковать НАТО.