В Крыму собрали документы для подачи иска к Украине об энергоблокаде

Власти Крыма собрали 51 том документов для подачи иска к Украине из-за энергетической блокады полуострова в 2015 году. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного совета Республики Ефим Фикс, сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что все бумаги переданы в Совет министров региона.

«Сегодня мы готовы передать документы, первоисточники в количестве 51 тома, 31 810 листов», — сказал Фикс, добавив, что в ближайшее время иск будет подан в Арбитражный суд Крыма.

По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, претензии полуострова к Украине по вопросу энергоблокады превысят 3,15 трлн руб. Ответчиками по данному делу выступят правительство Украины, Минэнерго страны, а также национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Республика Крым была полностью обесточена 22 ноября 2015 года. Подрыв опор привел к выходу из строя четырех ЛЭП, идущих с Украины. Ситуацию исправил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух ТЭС.

В октябре в Крыму заявили, что иск к Украине за водную блокаду превысит 2 трлн руб.

Ранее турецкий политик предупредил об угрозе мировой войны из-за Крыма.