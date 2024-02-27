Во Франции призвали к протестам против воинственной риторики Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан Франции выйти на протесты после заявления президента страны Эммануэля Макрона о войсках Запада на Украине. Соответствующее обращение политик опубликовал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Тревога после заявлений Макрона! Все силы мира должны собраться вместе! Давайте остановим Макрона, давайте остановим войну! Мы можем и должны действовать... Все силы мира должны объединиться, чтобы остановить Макрона в его воинственном безумии на Украине», — подчеркнул Филиппо.

Накануне Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Согласно его информации, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции. По его словам, на мероприятии «не было ни слова о мире».

Ранее во Франции указали на провокации Макрона в отношении РФ.