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В Гаити попросили у Путина защиты от действий США

Представитель Гаити Лакруа: страна нуждается в защите от действий США

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Mel Evans/AP

США оказывают негативное влияние на Гаити и ее свободное существование, поэтому стране «приходится очень тяжело». Об этом на полях Второго конгресса Международного движения русофилов в Москве Tsargrad.tv рассказал участник из Гаити Джефферс Лакруа.

В ходе мероприятия он попросил помощи у президента России Владимира Путина. По его словам, без поддержки российского лидера его страна «обречена».

«Я сегодня здесь, потому что моей стране приходится очень тяжело. Я здесь, чтобы найти помощь. Чтобы моя страна наконец-то имела право жить свободно. Мой народ хочет выжить!», — сказал Лакруа.

Напомним, что Форум многополярности и Второй конгресс Международного движения русофилов проходят в столице 26 и 27 февраля.

Накануне политический обозреватель Андрей Перла говорил, что действия Запада привели к консолидации политиков, экспертов и лидеров общественного мнения, придерживающихся прорусских взглядов, а также сделали возможным организацию Форума многополярности в Москве. По его мнению, то, что Россию сделали «главным врагом» США и Европы, позволило превратить ее в центр притяжения для тех стран, которых не устраивают западные взгляды.

Ранее участник Форума по многополярности из Индии назвал свои любимые блюда русской кухни.

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