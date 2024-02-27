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Генсек НАТО ответил на вопрос о возможной отправке своих военных на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО не собирается отправлять своих солдат на Украину

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Ints Kalnins/Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает Associated Press.

«Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и увеличили с начала полномасштабной операции. Но у нас нет планов отправлять на Украину военные силы НАТО», — сказал Столтенберг.

27 февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь согласился с высказыванием президента страны о том, что страны Запада могут отправить на Украину свои войска.

После этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что отправка войск НАТО на Украину стала бы объявлением войны России.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян сказал, что прямой конфликт России с НАТО возможен, если страны альянса перейдут определенные границы.

Ранее премьер Греции заявил, что вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит.

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