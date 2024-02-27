Песков прокомментировал приговор Никите Журавелю

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приговор суда Никите Журавелю, который в 2023 году публично сжег Коран.

По словам Пескова, в Кремле не комментируют судебные решения.

27 февраля суд в Грозном приговорил юношу к 3,5 года колонии.

27 мая 2023 года Журавеля доставили из Волгограда в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

По версии Следственного комитета России, Журавель сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон. Предполагается, что Журавель пытался разжечь религиозную рознь между последователями ислама и христианства в Волгоградской области. В дальнейшем дело Журавеля было передано в СК РФ по Чечне.

Летом глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля в СИЗО.

Ранее в СПЧ заявили, что приговор Никите Журавелю можно было смягчить.