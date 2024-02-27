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В Раде заявили об «автократических тенденциях» на Украине

Депутат Гончаренко: на Украине существуют автократические тенденции

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Global Look Press

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за кадровые перестановки в руководстве ВСУ и заявил, что в стране существуют «некоторые автократические тенденции». Об этом сообщает испанская газета 20 minutos.

В интервью изданию Гончаренко заявил, что он находится в оппозиции к президенту страны Владимиру Зеленскому, к которому у него «очень много вопросов», в числе которых «сомнения в отношении демократии в стране и некоторых автократических тенденций».

Кроме того, депутат подверг критике недавнее решение президента Зеленского о снятии с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на этот пост Александра Сырского. Он заявил, что как военачальник Сырский не хуже своего предшественника, однако Залужный очень популярен на Украине и его нахождение в должности главкома «создавало доверие между обществом и армией».

27 февраля премьер Франции не исключил отправки войск ЕС на Украину.

23 февраля депутат Рады Гончаренко заявил, что Украина готова воевать с Ираном, КНР или КНДР на стороне США.

Ранее Украина не исключила размещения на своей территории ядерного оружия других стран.

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