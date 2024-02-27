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Американские СМИ заявили, что танки Abrams «сильно переоценены»

NI: переданные Украине американские танки Abrams сильно переоценены

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Reuters

Американские танки M1 Abrams, один из которых уничтожен на Украине, «сильно переоценены». Об этом сообщает американское издание National Interest, добавив, что среди них могут быть еще потери.

Издание отмечает, что не нужно рассматривать эту бронетехнику как «непобедимое чудесное оружие».

«M1 Abrams значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, которые находятся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что бои на Украине показали, что беспилотники и противотанковое оружие могут противостоять даже самым современным и тяжело бронированным машинам. В то же время, подчеркивает National Interest, танки играют огромную роль в конфликте.

Обозреватели National Interest отмечают, что почти наверняка уничтоженный в районе Авдеевки Abrams не будет последним.

До этого военный аналитик Виктор Мураховский заявлял, что ВСУ применили на Авдеевском направлении американские танки Abrams из резерва, потому что другие в этом районе закончились.

Ранее Охлобыстин заявил, что российским военным, подбившим Abrams, выплатят 10 млн рублей.

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