Германия дала согласие на проведение выборов президента России в ФРГ

Посольство России получило согласие Германии на проведение в Берлине и Бонне голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщило дипломатическое представительство, передает ТАСС.

17 марта 2024 года голосование по выборам президента РФ пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени в помещениях посольства в Берлине и генерального консульства Бонне. Согласие германской стороны на проведение голосования получено.

27 февраля сообщалось, что досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации пройдет в четырех крупных городах Австралии: Аделаиде, Брисбене, Мельбурне и Перте.

Днем ранее глава комиссии по противодействию вмешательствам извне, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что русскоязычные ресурсы посольства США в Москве используют для вмешательства в президентские выборы в РФ.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта, а Центризбирком РФ определил, что голосование будет проводиться в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это станут первые трехдневные выборы президента РФ.

Ранее стало известно, как выборы президента России пройдут на территории Армении.