В Швеции оценили вероятность отправки своих военных на Украину

Премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон заявил, что в данный момент Стокгольм не рассматривает возможность отправки своих военных на Украину. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

По его словам, сейчас «это вообще неактуально», поскольку Швеция занимается передачей Украине «передовых материалов», как и многие другие страны.

«С украинской стороны на это нет запроса, так что этот вопрос неактуален. С другой стороны, в разных государствах есть разные традиции вовлеченности [в дела] в других странах, традиция Франции — это не шведская традиция. Это неактуально, у нас нет дебатов на эту тему, мы помогаем, отправляя на Украину ресурсы, материалы, деньги», — подчеркнул Кристерссон.

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее Марин Ле Пен раскритиковала Макрона из-за слов об отправке войск на Украину.