Экс-премьер Украины рассказал, сколько беженцев вернутся в страну

Несмотря на ограничения, украинцы продолжают массово покидать страну, и 90% из них не вернутся обратно при сохранении на Украине нынешнего режима. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, сообщают «Известия».

По оценкам Азарова, к настоящему времени население Украины сократилось до 19–21 млн человек против 50 млн, которые жили в стране на момент распада СССР.

Экс-премьер считает, что при любом развитии событий до половины уехавших не вернутся домой, так они покидали страну целыми семьями, нашли за рубежом работу и жилье.

«Если же будет продолжать существовать нынешний режим, 90% уехавших не вернутся, потому что они не видят в этом перспектив для себя», — сказал Азаров.

Он напомнил, что даже сохранившиеся на Украине предприятия, работающие на оборонку, сейчас испытывают значительный кадровый голод. Та же тенденция наблюдается в сельском хозяйстве страны: «трактористы и комбайнеры попали под мобилизацию и никаких освобождений для них не было».

По данным ООН на февраль 2024 года, за границу перебрались до 6,5 млн, без учета тех, кто отправился в Россию.

27 февраля глава МИД Украины призвал уехавших граждан вернуться для защиты страны.

26 февраля в Германии выявили «фальшивых украинцев», получающих пособия как беженцы.

Ранее Украина призвала Германию делать больше для трудоустройства украинских беженцев.