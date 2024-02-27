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Сенаторы рассказали, чего ожидают от послания Путина Федеральному собранию

Сенаторы заявили, что послание Путина задаст вектор развития России

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета, а также задаст вектор развития страны на долгую перспективу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных сенаторов.

Планируется очень обширная повестка, программа развития России на ближайшую перспективу, рассказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Его первый заместитель, сенатор Сергей Перминов в беседе считает, что речь президента «задаст камертон программы нашего государства на весьма обширную перспективу».

Большая часть послания, по мнению опрошенных сенаторов, будет посвящена внутренней политике страны. Прежде всего будет затронута экономическая сфера. Путин также не оставит без внимания актуальные вопросы социальной сферы.

Кроме того, в речи будет уделено внимание внешней повестке. По словам Перминова, послание Путина всегда связано с сигналами по раскрытию потенциалов РФ, укреплению обороноспособности и роли в мире. Он считает, что оно достигнет и столиц недружественных стран.

Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 29 февраля.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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