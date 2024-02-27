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Присоединения к БРИКС ожидают 25 стран

Посол ЮАР в РФ Макетука заявил, что 25 стран ожидают присоединения к БРИКС

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Росконгресс

Присоединения к БРИКС ожидают 25 стран. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

«В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — сказал он.

Посол рассказал, что на момент 15-го саммита в Йоханнесбурге, который проходил с 22 по 24 августа 2023 года, на членство в БРИКС были номинированы шесть стран, а всего из 23 рассматривались около 12 заявок. Еще 11 стран ожидают, какова будет их судьба и что произойдет в Казани, отметил Макетука.

По его словам, в Казани могут объявить о присоединении к объединению Алжира, Белоруссии, Пакистана, «но все равно не будет возможности принять оставшиеся страны», так как это должно происходить постепенно.

Вопрос расширения все еще будет стоять перед БРИКС в обозримом будущем, добавил глава дипмиссии.

До этого председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед заявил, что страна надеется на возможность ускоренного рассмотрения заявки на принятие в БРИКС.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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