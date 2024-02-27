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Объявленный в розыск украинский депутат нашелся в Израиле в должности риэлтора

УНИАН: бежавший из Украины депутат Трубицын сменил имя и стал риэлтором

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Evgen Kotenko/Reuters

Украинский депутат Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын, который подозревается в коррупции и объявлен в международный розыск, был обнаружен в Израиле. По информации УНИАН, он проживает там под другим именем и работает риэлтором.

Эксперт по антикоррупционной политике Александр Леменов рассказал СМИ: «Трубицын изменил свое имя на Арон и осел в Хайфе. Он пересек границу с Польшей на своем Mercedes S 600 13 мая 2023 года, за несколько дней до заседания Высшего антикоррупционного суда по делу о предполагаемом получении взятки за «решение вопросов» с разрешениями на торговлю в Киеве».

Депутат смог покинуть страну благодаря письму от главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, подписанному лично начальником ГУР Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), пишет издание. Он обратился к главе Государственной пограничной службы Украины Сергею Дейнеко с просьбой обеспечить Трубицыну «беспрепятственное пересечение границы» под предлогом командировки.

До этого депутат Верховной рады Украины Гео Лерос заявил, что президент страны Владимир Зеленский наглым образом разворовывает государственный бюджет.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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