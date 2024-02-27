Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Австралии организуют досрочное голосование на выборах президента РФ в четырех городах

В Австралии организуют досрочное голосование на выборах президента РФ

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации пройдет в четырех крупных городах Австралии: Аделаиде, Брисбене, Мельбурне и Перте. Об этом сообщили в посольстве России в Австралии, пишет ТАСС.

По информации посольства, для обеспечения избирательных прав российских граждан, проживающих в Австралии, досрочное голосование будет организовано в указанных городах. Граждане смогут проголосовать 2 марта в Аделаиде и 9 марта в Брисбене, Мельбурне и Перте. Участки для досрочного голосования будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Также напомнили, что на 17 марта 2024 года избирательные участки будут открыты в зданиях посольства в Канберре и генерального консульства РФ в Сиднее. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 по местному времени. Дистанционное электронное голосование из Австралии не предусмотрено.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта, а Центризбирком РФ определил, что голосование будет проводиться в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это станут первые трехдневные выборы президента РФ.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами