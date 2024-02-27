В Австралии организуют досрочное голосование на выборах президента РФ в четырех городах

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации пройдет в четырех крупных городах Австралии: Аделаиде, Брисбене, Мельбурне и Перте. Об этом сообщили в посольстве России в Австралии, пишет ТАСС.

По информации посольства, для обеспечения избирательных прав российских граждан, проживающих в Австралии, досрочное голосование будет организовано в указанных городах. Граждане смогут проголосовать 2 марта в Аделаиде и 9 марта в Брисбене, Мельбурне и Перте. Участки для досрочного голосования будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Также напомнили, что на 17 марта 2024 года избирательные участки будут открыты в зданиях посольства в Канберре и генерального консульства РФ в Сиднее. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 по местному времени. Дистанционное электронное голосование из Австралии не предусмотрено.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта, а Центризбирком РФ определил, что голосование будет проводиться в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это станут первые трехдневные выборы президента РФ.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.