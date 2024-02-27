В Австрии заявили о необходимости участия стран БРИКС в переговорах по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости мирных переговоров по Украине с участием стран из разных частей света, включая БРИКС. Своим мнением он поделился в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Для возможности достижения мира необходимы переговоры. Для этого Европа должна выйти из своей эхо-камеры и сотрудничать с ключевыми игроками из разных частей света, такими как страны БРИКС и глобальный юг», — написал Нехаммер.

Канцлер отметил, что на специальном саммите, созванном президентом Франции Эммануэлем Макроном, он привел позицию нейтральной Австрии.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с газетой El Mundo заявил, что в Европе много людей призывают Киев сесть за стол переговоров с Москвой. При этом он отметил, что Россия якобы не заинтересована в переговорах, «потому что условий для мира нет».

26 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии. Политик подчеркнул, что не считает это переговорами с Россией. По его словам, на первую встречу Украина намерена пригласить глав более чем 160 государств, при участии которых будет разработан план по «формуле мира».

Ранее Зеленский оценил ближайшее будущее Украины.