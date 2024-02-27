В ГД заявили о попытке НАТО легализовать свое присутствие на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик заявил, что некоторые страны-участницы НАТО приняли решение устроить сговор с целью легализовать присутствие своих военнослужащих на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Политик напомнил, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал о планах ряда стран, входящих в Североатлантический альянс, по отправке своих военных на украинский фронт на базе двусторонних договоренностей.

«То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины», — полагает парламентарий.

По мнению депутата, в заявлении Фицо нет ничего нового, так как военный контингент НАТО и так находится на Украине, но в статусе наемников.

«Фицо в этом заговоре участвовать не хочет», — сказал Белик.

«Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России», — утверждает он.

Накануне Фицо говорил, что ряд стран Евросоюза и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину.

Ранее власти Польши рассказали о подготовке масштабных поставок боеприпасов на Украину.