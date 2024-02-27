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Патрушев прибыл на Кубу

Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл на Кубу для консультации по безопасности

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с визитом в столицу Кубы Гавану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ.

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Гавану, где он проведет российско-кубинские консультации по безопасности», — сказано в сообщении.

До этого Патрушев приезжал с визитом в Гавану в марте 2023 года. Тогда он провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. В пресс-службе Совбеза отмечали, что «российско-кубинские консультации по безопасности» включали в себя обсуждение противодействия «цветным революциям» и деструктивной активности неправительственных организаций.

20 февраля сообщалось, что резидент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Гаване и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

В этот же день российский дипломат торжественно открыл памятник русскому классику Александру Пушкину в столице Венесуэлы Каракасе.

До этого кубинский аналитик Роберто Гарсия Эрнандес назвал визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в страны Латинской Америки головной болью для США.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.

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