Заместитель министра иностранных дел России получил благодарность от Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность своему специальному представителю по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства также наградил почетной грамотой двух заместителей директора третьего департамента стран СНГ МИД — Дмитрия Верченко и Сергея Оверченко и чрезвычайного и полномочного посла в отставке Константина Шувалова. Российский лидер выразил им свое признание за весомый вклад в реализацию внешнеполитического курса страны.

Перед этим Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав Сил специальных операций, который на протяжении восьми лет отмечается в России 27 февраля.

Ранее Путин наградил военнослужащих ВКС России.