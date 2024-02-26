В Совфеде заявили, что Венгрия одобрила заявку Швеции в НАТО, не выдержав удара Запада

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс является сильнейшим ударом по безопасности в Европе, при этом Венгрия не устояла перед давлением Запада.

По словам Косачева, вступлением Швеции в НАТО Запад нанес очередной сильнейший удар по принципу неделимости европейской безопасности, который согласован и записан в Основополагающих принципах СБСЕ образца 1975 года и ОБСЕ образца 1989 года. Тем самым европейская безопасность не смертельно, но чувствительно пострадала.

Политик выразил мнение, что Швеция перестала существовать как нейтральное и суверенное государство. Венгрия же, являющаяся не нейтральным, но суверенным государством, ратифицировав заявку Швеции на вступление в НАТО, не устояла перед ударом Запада.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что отправка войск НАТО на Украину сделает Запад прямым участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.