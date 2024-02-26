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В Европе рассказали о баснословных тратах на зеленый переход

Драги: Евросоюзу понадобится €500 млрд в год для зеленого и цифрового перехода

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Vincent Kessler/Reuters

Бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что для продолжения зеленого и цифрового перехода Евросоюзу понадобится €500 миллиардов каждый год. Об этом сообщает ТАСС.

«Разрыв в финансировании между Европой и Штатами в плане инвестиций эквивалентен полутриллиону евро в год, и треть из этого — государственный средства», — заявил он.

По словам Драги, три основных элемента, на которых в течение долгого времени базировались экономические успехи Евросоюза — это дешевая энергия из России, высокоприбыльный экспорт в Китай и военная защита Соединенными Штатами или полностью исчезли или поставлены под сомнение.

Драги также заявил, что Евросоюз обязан оперативно найти средства для масштабных инвестиций, чтобы определить свое место в условиях резкого изменения мирового порядка. Он счел «фундаментальными» те изменения, которые произошли за последние несколько лет в мировом экономическом порядке.

Ранее экс-депутат бундестага Шик заявил о необходимости регулирования деятельности банков в ЕС.

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