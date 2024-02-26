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Трамп пообещал закрыть границу США при переизбрании

Трамп пообещал немедленно закрыть границу США в случае переизбрания

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Michael Kappeler/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал немедленно закрыть границу страны в случае своей победы на выборах в ноябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда я буду вашим президентом, мы немедленно закроем границу, прекратим вторжение (мигрантов, — «Газета.Ru»)», — сообщил он.

По его словам, в первый же день будет начата крупнейшая в американской истории операция по депортации нелегальных мигрантов.

До этого сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда по делу о мошенничестве, согласно которому ему предстоит выплатить $454 млн. В Верховный суд штата Нью-Йорк подана апелляция на решение судьи Артура Энгорона от 22 февраля 2024 года.

24 февраля сообщалось, что суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве.

Ранее Трамп допустил, что Байден не дотянет до президентских выборов.

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